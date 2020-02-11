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Son dakika haberi | Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: ABD'nin planını kabul etmiyoruz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.02.2020 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS: KABUL ETMİYORUZ...

Son dakika haberi... Devlet Başkanı : "('nin açıkladığı) Bu plan bölgeye barış ve istikrar getirmeyecek, bu yüzden kabul etmiyoruz"

Devlet Başkanı : "('nin açıkladığı) Bu plan bölgeye barış ve istikrar getirmeyecek, bu yüzden kabul etmiyoruz. Barış hala mümkün, başarılabilir. Kapsamlı ve kalıcı bir barış yolunda uluslararası bir ortaklık için buradayım.

''İsrail, uluslararası parametrelere göre barışa ve müzakerelere hazırsa ben de derhal görüşmelere başlamaya hazırım"

Ayrıntılar geliyor...

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