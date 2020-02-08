ABD Başkanı Donald Trump Gordon Sondland'i görevden aldı!
Azil soruşturmasında ABD Başkanı Donald Trump aleyhinde ifade veren ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland'in görevden alındığı bildirildi. Amerikan medyasında söz konusu ismin görevden alınması, Trump'ın kendisine karşı azil sürecinde ifade veren kişilerden "intikam alması" şeklinde yorumlandı.
Azil soruşturmasında ABD Başkanı Donald Trump aleyhinde ifade veren ABD'nin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Gordon Sondland'in görevden alındığı bildirildi. Sondland, görevinden alındığı haberini kısa bir yazılı açıklama ile kendisi duyurdu.
Açıklamasında, "Bugün şahsıma, Başkan'ın beni ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçiliği görevinden derhal geri çektiği bildirildi." ifadesini kullanan Sondland, yürüttüğü görev dolayısıyla Trump ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya teşekkür etti.
Kısa süre önce Trump'a yönelik azil soruşturmasında ifade veren bir diğer isim olan Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi Alexander Vindman'ın da görevine son verilmişti.
"İNTİKAM ALMASI"
Amerikan medyasında söz konusu iki ismin görevden alınması, Trump'ın kendisine karşı azil sürecinde ifade veren kişilerden "intikam alması" şeklinde yorumlandı.
Beyaz Saray söz konusu görevden almalarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
Eylül ayında Demokratların kendisine karşı başlattığı azil soruşturmasında Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuz ayında yaptığı telefon görüşmesinde, siyasi rakibi Demokrat Joe Biden'a karşı koz elde etmeye çalışmakla suçlanmıştı.
Yaklaşık 5 aylık süreçte Temsilciler Meclisinde aralık ayında iki azil maddesiyle suçlanan Trump, 5 Şubat günü Senatoda yapılan oylama sonucunda her iki suçlamadan da aklanmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Koronavirüsü onlardan bulaşıyor! Bakın hangi ülkelerde yaşıyorlar?
- Hafter milisleri Mitiga Havalimanı’nı hedef aldı
- Salgında yeni iddia! Polis kapı kapı geziyor...
- En ölümcül gün! ABD'de kabus...
- İdlib'de büyük dram! 1,5 milyon sivilin Türkiye sınırına...
- İdlib'e saldırı: 15 kişi hayatını kaybetti
- Yüzen hapishanede dehşet! Sayı giderek artıyor...
- Sokaklar bomboş! Felakette ölü sayısı yükseliyor...
- Kriz! Trump, Johnson'a çok kızdı ve tartışma yaşandı
- 11 milyon insan feda edildi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ücretleri hangi bankalara yatırılacak? 2020 YKS başvurusu nasıl yapılır?
- Müge Anlı neden avukat oldu? Müge Anlı hangi okulu bitirdi? İşte, Müge Anlı hakkında şaşırtan gerçek…
- Asgari ücrete 463 TL ikramiye iddiası! Asgari ücrete ek zam var mı? 2020 asgari ücret için son açıklama!
- Cemre ne zaman düşüyor? İlk cemre ne zaman düşecek? Cemrelerin düşme tarihleri!
- Hercai 31. bölüm izle! Hercai 31. bölüm tek parça izle! - ATV
- Dolar/TL son durum - 7 Şubat dolar ne kadar oldu? Dolar haftayı nasıl kapattı?
- Pangolin hayvanı hangi ülkelerde yaşıyor? Türkiye’de pangolin var mı? Koronavirüs pangolinden mi bulaştı?
- OGM sonuçları saat kaçta açıklanacak? OGM personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı?
- Ankara’da korkunç cinayet! Şeyma Yıldız kimdir? Şeyma Yıldız neden öldürüldü?
- 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu – BİM aktüel katalog bu hafta sizi çok şaşırtacak! İşte, haftanın BİM aktüel ürünleri…
- Van çığ felaketi ölü yaralı sayısı kaç? Van Jandarma şehitleri isimleri ve memleketleri!
- Pegasus şirketi kimin? Pegasus havayolları sahibi kim?