Son dakika: İdlib'de büyük dram! 1,5 milyon sivilin Türkiye sınırına göç etmesi bekleniyor...
Son dakika haberi... Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırıları sonucu, son 4 günde 90 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti. Öte yadnan İdlib'in güneyindeki 170 bin sivilin yaşadığı Serakib ilçe merkezini, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin ele geçirmesinden kısa süre önce havadan görüntüledi. Ayrıca Rejim güçlerinin İdlib kent merkezi ve yakın çevresine ilerlemesi halinde bölgede yaşayan yaklaşık 1,5 milyon sivilin, Türkiye sınırına göç etmesi bekleniyor.Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yönelik saldırıları sonucu son 4 günde 90 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.
Bölgede göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğünden edinilen bilgiye göre, İdlib kent merkezi, Eriha, Serakib ve Cebel Zaviye bölgeleri ile Halep'in batısı ve güneyinden Türkiye sınırına sivillerin göçü devam ediyor.
Esed ordusu ile İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ve Rusya'nın saldırıları sonucunda, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde yer alan söz konusu bu bölgelerden son 4 günde 90 bin sivil daha yerinden edildi.
Yerinden edilenlerin büyük kısmı, Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesine gelirken bir kısmı da Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sığınıyor.
İdlib'in güneyi ve güneydoğusu ile Halep'in batı ve güney kırsalındaki yerleşimlerinden Ocak 2019'dan beri Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 767 bine ulaştı.
ON BİNLERCE AİLE YARDIM BEKLİYOR
Öte yandan İdlib il merkezinden sivillerin kaçışı artarak devam ederken Halep'in batı ve güney kırsalındaki Daret İzze, Etarib, Hıreytan, Hayyan, Anadan ve Ayncara gibi bölgelerden de göçler sürüyor.
İdlib'deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alan ile altyapının bulunmaması ve yardımların azalması nedeniyle binlerce sivil, sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor.
Saldırılardan kaçarak evsiz kalan ve temel yaşam malzemelerini temin etmekte zorlanan binlerce aile, yardım bekliyor.
ASTANA ANLAŞMALARI VE SOÇİ MUTABAKATINA UYMADILAR
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.
Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi.17 Eylül 2018'de varılan Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi.
ESED REJİMİ VE DESTEKÇİLERİ SERAKİB İLÇESİNDE 170 BİN SİVİLİ EVSİZ BIRAKTI
Öte yadnan İdlib'in güneyindeki 170 bin sivilin yaşadığı Serakib ilçe merkezini, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin ele geçirmesinden kısa süre önce havadan görüntüledi.
Esed rejimi unsurları ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Rusya'nın da hava desteğini alarak, dün gece geç saatlerde Serakib ilçe merkezini ele geçirmişti.
AA'nın, Serakib ilçe merkezinin el değiştirmesinden kısa süre önce havadan drone ile çektiği görüntülere, rejim güçleri ve Rusya'nın saldırıları sonucu bazı binalarda meydana gelen ağır hasarlar yansıdı.
Görüntülerde, ilçe merkezinin hayalet kente dönüştüğü de yer aldı.
İlçede yaşayan 170 bin sivil, rejimin ve destekçilerinin saldırıları sonucu Türkiye sınırı yakınındaki bölgelere göç ederek evsiz kaldı.
REJİMİN SALDIRGANLIĞI ARTTI, ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR
Öte yandan Astana anlaşmalarını ve Soçi mutabakatını hiçe sayan rejim güçleri, İdlib ve Halep'te askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki yerleşimlere yoğun hava ve kara saldırıları gerçekleştiriyor.
İdlib kent merkezi ile yakın çevresi yoğun hedef alınan bölgeler arasında yer alıyor.
Halep'te ise Han el Asal, Maret Artik, Raşidin, Kefer Hamra, Babis, Kefer Naha, Humeyra, Kalaciyye, Hureytan ve Anadan köyleri rejim ve destekçilerinin saldırılara maruz kalıyor.
Esed rejimi ve Rusya'nın Halep ve İdlib'deki yerleşimlere dünkü saldırılarında ise 15 sivil hayatını kaybetmişti.
Yoğun hava ve kara saldırılarıyla karadan ilerlemeye çalışan rejim güçleri ile askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
17 Eylül 2018'de varılan Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda 1800'den fazla sivil can verdi.
GÖÇLER SÜRÜYOR
Rejim güçlerinin ilerlemesi sonucu bölge halkı evlerini terk ederek Türkiye sınırı yakınlarına göç etmeye devam ediyor.
Rejim ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere saldırıları sonucu Ocak 2019'dan beri göç eden sivillerin sayısı 1 milyon 677 bine ulaştı.
Halihazırda İdlib kent merkezinden sivillerin kaçışı artarak devam ederken Halep'in batı ve güney kırsalındaki Daret İzze, Etarib, Hıreytan, Hayyan, Anadan ve Ayncara gibi bölgelerden de göçler yaşanıyor.
İdlib'de yerinden edilenlerin büyük kısmı, Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesine gelirken, bir kısmı da Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine sığınıyor.
Rejim güçlerinin İdlib kent merkezi ve yakın çevresine ilerlemesi halinde bölgede yaşayan yaklaşık 1,5 milyon sivilin, Türkiye sınırına göç etmesi bekleniyor.
TSK'NİN GÖZLEM NOKTALARINA SEVKİYATI SÜRÜYOR
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne askeri sevkiyata devam ediyor.
Çok sayıda tanktan oluşan TSK konvoyu, İdlib'in farklı noktalarına konuşlandı.
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi konumunda bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.
Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 gerginliği azaltma bölgesi oluşturuldu.
Rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı bu 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi.
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