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Libya'da darbeci Hafter katliamı! Okul bahçesine saldırdı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
LİBYA'DA DARBECİ HAFTER KATLİAMI! OKUL BAHÇESİNE SALDIRDI

'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milisler başkent Tarablus'ta bir okulun bahçesine saldırı düzenledi, ölü ve yaralılar var

'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyinde bir okula düzenlediği saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milislerinin Trablus'un merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan başkentin güneyindeki Hadba bölgesine hedef gözetmeksizin düzenlediği saldırılar sırasında bir okulun bahçesi vuruldu.

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu ifade ediliyor.

Libya'da darbeci Hafter katliamı! Okul bahçesine saldırdı LİBYA'DA DARBECİ HAFTER KATLİAMI! OKUL BAHÇESİNE SALDIRDI

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