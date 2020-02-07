İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri'den çağrı: İsrail'e saldırın!
Filistin direniş örgütlerinden İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail'e karşı "saldırı" mesajı verdi. Kudüs Seriyyeleri'nin açıklamasında, "Halkımızın direnişçilerine silahlarını alıp, siyonistlerin kontrol noktalarına ve yerleşimci sürülerinin yollarına saldırı düzenlemesi çağrısı yapıyoruz" ifadelerine yer verildi.Kudüs Seriyyeleri Sözcüsü Ebu Hamza, Twitter hesabından yayımladığı mesajlarında, "Halkımızın direnişçilerine silahlarını alıp, siyonistlerin kontrol noktalarına ve yerleşimci sürülerinin yollarına saldırı düzenlemesi çağrısı yapıyoruz. İmkanlar elverdikçe kapsamlı ve direk çatışma halinde olmaları ve mücadele ve özgürlük yolunda yürümeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri yer aldı.
"Kudüs ve Batı Şeria'daki kahramanca yapılan operasyonlar, halkımızın Yüzyılın Anlaşması'na ve kutsal mekanların yahudileştirilmesine karşı olduğunun kan ve silahla vurguladığı bir cevabıdır. Filistin halkının öfkesinin sonuçlarını çok iyi bilen düşmanı uyarıyoruz. Halkımız düşmanın altındaki toprağı onları yakan ateşe dönüştürecektir."
"DEMİR YUMRUKLA VURUN..."
"Batı Şeria intifada" etiketiyle yapılan paylaşımda ise "Halkımıza mesajımız demir yumrukla vurun, bütün gücümüzle yayınınızdayız." ifadesi kullanıldı.
ABD'NİN SÖZDE BARIŞ PLANI BÖLGEDE GERGİNLİĞİ TIRMANDIRDI
ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırlanan sözde barış planını 28 Ocak'ta açıklamasının ardından bölgede tansiyon yükselmişti.
İsrail askerleri dün Batı Şeria'nın El Halil kentinde ABD'nin sözde barış planını protesto eden 17 yaşındaki Filistinli bir genci şehit etmişti. Bu sabah da yine Batı Şeria'nın Cenin kentinde biri polis 2 Filistinli, İsrail güçlerince şehit edilmişti.
Ramallah yakınlarındaki yasa dışı Dolev Yahudi yerleşim birimi yakınında ise bir araçtan açılan ateş sonucu 1 İsrail askeri hafif şekilde yaralanmıştı.
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