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İsrail'de dikkat çeken anket! "ABD'nin sözde barış planı..."

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.01.2020 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020
İSRAİL'DE DİKKAT ÇEKEN ANKET! ABD'NİN SÖZDE BARIŞ PLANI...

İsrail'de yapılan bir anket, ülkedeki halkın büyük çoğunluğunun da 'nin sözde barış planının, 'ya barış getirmeyeceğini ve başarısız olacağını düşündüğünü ortaya koydu.

merkezli Kantar şirketinin internet üzerinden yaptığı anketin sonuçları İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (Makan) yayınlandı.

Ankete göre, İsraillilerin yüzde 61'i planın barış getirmeyeceğini belirtirken, sadece yüzde 10'luk kesim barışı tesis edeceği görüşünü savundu. Geri kalanlar ise görüş beyan etmedi.

Ankette 'daki yerleşim birimleri ile Vadisi'nin ilhakı konusunda ise katılımcıların yüzde 43'ü olumlu yanıt verirken, yüzde 28'i 2 Mart'ta gerçekleştirilecek seçim öncesi bu yönde adım atılmasına karşı çıktı.

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