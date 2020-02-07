İran çığırında çıktı! Deyrizor’da camileri hüseyniyeye çevirip ezanı değiştirdiler
Suriye'de Esad güçleri ile İran destekli terörist grupların mezhepçi saldırıları giderek artıyor. Sünnilerin yaşadığı Deyrizor'da camileri hüseyniyeye çeviriyor ve ezanı kendi üsluplarında okutuyorlar.
Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Sünnilerin yaşadığı Deyrizor'da camileri hüseyniyeye çeviriyor, ezanı kendi üsluplarında okutuyor.
Söz konusu güçler, daha önce de Irak sınırındaki ilde, sivillere ait bazı evlere el koymuş, buraları Şii inancına ait ibadethane olan hüseyniyeye dönüştürmüştü.
Şimdi camileri de hüseyniyeye çeviren İran destekli teröristler, Sünnilere kendi kültürünü dayatıyor.
Teröristler, Deyrizor ilinin Mayadin, Elbu Kemal ve Sıbayhan ilçelerinde önde ezanın okunma şeklini ve içeriğini değiştirdi, ardından, Mescit el-Medrese, Mescit Kebir, Mescit Rahman, Mescit Cemiyyat ve eski Pazar camisini hüseyniyeleştirdi.
DEYRİZOR İRAN DESTEKLİ GRUPLAR İLE YPG/PKK İŞGALİNDE
Esed rejimi, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de Deyrizor'un batısındaki DEAŞ işgaline son vererek kentin bu kısmını ele geçirdi.
Suriye'deki iç savaşta rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Irak sınırındaki Deyrizor'da varlık gösteriyor.
Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'daki İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları mensupları komuta ediyor.
Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatlarıyla ticaret yolları da bu kentten geçiyor.
İran destekli gruplar, Deyrizor'da el koydukları mülklerde mezhep temelli eğitim veriyor ve kültürel faaliyetler düzenliyor.
Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.
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