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Son dakika: Rusya'dan flaş açıklama: Yolcu uçağı vurulmak üzereyken acil iniş yaptı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.02.2020 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020
YOLCU UÇAĞI VURULMAK ÜZEREYKEN ACİL İNİŞ YAPTI

172 kişiyi taşıyan Airbus-320 tipi yolcu uçağının hava savunma sistemi tarafından vurulmak üzereyken 'ne yaptığını açıkladı.

, İsrail'in 'deki hava saldırıları nedeniyle bir yolcu uçağının tehlikeye girdiğini ve Hmeymim Üssü'ne zorunlu iniş yaptığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının 6 Şubat gecesi Şam'a hava saldırısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Şam havalimanı yakınlarına yapılan saldırılarda, 172 kişiyi taşıyan Airbus-320 model yolcu uçağının da tehlikeye girdiğini anlatan Konaşenkov, "İsrail'in saldırıları nedeniyle yolcu uçağı Hmeymim Üssü'ne zorunlu iniş yaptı." dedi.

İsrail'in saldırılarını Suriye hava sahasına girmeden gerçekleştirdiğini aktaran Konaşenkov, "İsrail ordusunun, Suriye füzelerini engellemek için yolcu uçaklarını kalkan olarak kullanması İsrail Hava Kuvvetleri'nin yaygın bir uygulaması haline geldi." diye konuştu.

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