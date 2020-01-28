Son dakika: İsrail'den gerilimi tırmandıran hamle
İsrail kabinesi, pazar günü işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "ilhakını" oylayacak.
ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Tel Aviv yönetiminin istediği zaman işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" edebileceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da, Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırlanan sözde barış planını ilan ettiği toplantıya katılan Friedman, daha sonra gazetecilere gündeme dair açıklamalarda bulundu.
"İsrail'in, Yahudi yerleşimleri ilhak etmek için beklemesine gerek var mı?" şeklindeki soruya Friedman, "Hayır İsrail'in beklemesine gerek yok." cevabını verdi.
İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.
ABD Başkanı Donald Trump, bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun katıldığı Beyaz Saray'daki basın toplantısında sözde barış anlaşmasını açıklamıştı.
Netanyahu, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail toprağı" olarak tanıyacağını duyurmuştu.
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