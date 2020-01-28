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Son dakika: İsrail'den gerilimi tırmandıran hamle

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
SON DAKİKA: İSRAİL'DEN GERİLİMİ TIRMANDIRAN HAMLE

kabinesi, pazar günü işgal altındaki 'da yer alan Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "ilhakını" oylayacak.

ABD'nin Büyükelçisi David Friedman, Tel Aviv yönetiminin istediği zaman işgal altındaki 'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" edebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da, Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırlanan sözde barış planını ilan ettiği toplantıya katılan Friedman, daha sonra gazetecilere gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"İsrail'in, Yahudi yerleşimleri ilhak etmek için beklemesine gerek var mı?" şeklindeki soruya Friedman, "Hayır İsrail'in beklemesine gerek yok." cevabını verdi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun katıldığı Beyaz Saray'daki basın toplantısında sözde barış anlaşmasını açıklamıştı.

Netanyahu, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail toprağı" olarak tanıyacağını duyurmuştu.

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