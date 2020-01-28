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Son dakika: Filistin, ABD'nin sözde barış planını reddetti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
SON DAKİKA: FİLİSTİN, ABD'NİN SÖZDE BARIŞ PLANINI REDDETTİ

Son dakika haberi! Filistinli direniş örgütü Hamas, Başkanı 'ın sözde barış planına güçlü bir şekilde karşı çıkacaklarını açıkladı. Devlet Başkanı , ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını reddettiklerini açıkladı.

Son dakika haberi! Filistinli direniş örgütü Hamas, Başkanı 'ın sözde barış planına güçlü bir şekilde karşı çıkacaklarını açıkladı..

Devlet Başkanı , ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını reddettiklerini açıkladı.

Mahmut Abbas, Bu kaos planının hayata geçmeyeceğini belirtti.

KUDÜS SATILIK DEĞİLDİR
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Trump'ın açıkladığı sözde barış planını eleştirerek, "Kudüs satılık değildir" dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: İŞGAL POLİTİKALARINA SON VERMEDEN ORTA DOĞU'YA BARIŞ GELMEZ
Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin sözde barış planı ölü doğmuştur. Bu plan, iki devletli çözümü öldürmeyi ve Filistin topraklarını gaspetmeyi hedefleyen bir ilhak planıdır. Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz. Kudüs kırmızı çizgimizdir. İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz. Kardeş Filistin halkının daima yanında olacağız. Filistin topraklarında bağımsız Filistin için çalışmaya devam edeceğiz. Filistin'in kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğiz. İşgal politikalarına son vermeden Orta Doğu'ya barış gelemez.

TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI
ABD Başkanı Donald Trump, 'Yüzyılın Anlaşması' dediği Filistin'i bölme planını açıkladı. Orta Doğu'da yeni kaosa yol açacak planınını açıklamak için İsrail Başbakanı Netenyahu ile kamera karşısına geçen Trump, "Kudüs, İsrail'in bölünmemiş başkenti olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Dışişleri'nden ABD'nin sözde barış planına sert tepki DIŞİŞLERİ'NDEN ABD'NİN SÖZDE BARIŞ PLANINA SERT TEPKİ
Orta Doğu'da yeni kaos planı! Trump Filistin'i bölme planını açıkladı! ORTA DOĞU'DA YENİ KAOS PLANI! TRUMP FİLİSTİN'İ BÖLME PLANINI AÇIKLADI!

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