Dışişleri'nden ABD'nin sözde barış planına sert tepki

Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına Dışişleri Bakanlığından sert tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz. Kudüs kırmızı çizgimizdir. İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenledikleri ortak basın toplantısında 'Yüzyılın Anlaşması' adlı tek taraflı skandal planı açıkladı. Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına Dışişleri Bakanlığından sert tepki geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FİLİSTİN TOPRAKLARINI GASP ETMEYİ HEDEFLEYEN BİR İLHAK PLANIDIR"

ABD'nin sözde barış planı ölü doğmuştur. Bu plan, iki devletli çözümü öldürmeyi ve Filistin topraklarını gasp etmeyi hedefleyen bir ilhak planıdır.

"KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz. Kudüs kırmızı çizgimizdir. İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz.

"İŞGAL POLİTİKALARINA SON VERMEDEN..."

Kardeş Filistin halkının daima yanında olacağız. Filistin topraklarında bağımsız Filistin için çalışmaya devam edeceğiz. Filistin'in kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğiz. İşgal politikalarına son vermeden Orta Doğu'ya barış gelemez.