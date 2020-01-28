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Binyamin Netanyahu, Trump'ın sözde barış planına destek aramak için Rusya'ya gidecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
SÖZDE BARIŞ PLANINA DESTEK ARAYACAK!

Başbakanı , Başkanı 'ın Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırladığı ve bugün açıklanması beklenen sözde barış planına destek aramak için Washington'dan 'ya geçecek.

basınına konuşan ve adı açıklanmayan bir yetkili, Başbakan Netanyahu'nun Devlet Başkanı ile sözde barış planını görüşmek amacıyla Washington ziyaretini tamamladıktan sonra yarın 'ya geçeceğini belirtti.

Yetkili, Netanyahu'nun Putin'i, Trump'ın sözde barış planı hakkında bilgilendireceğini ifade etti.

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Öte yandan İsrail basını, Netanyahu-Putin görüşmesinde, Nisan 2019'da Moskova'daki havalimanında valizinde yaklaşık 10 gram uyuşturucu bulunan ve bu nedenle 7,5 yıl hapse mahkum edilen İsrail- vatandaşı Naama Issachar'ın serbest bırakılması konusunun da gündeme geleceğini yazdı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, sözde barış planını görüşmek üzere dün ABD Başkanı Trump ile 'da bir araya gelmişti.

Sözde barış planını açıklayacak Trump ile Netanyahu'nun bugün de bir araya gelmesi bekleniyor.

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