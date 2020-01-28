28 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

İran'da otobüs devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
İRAN'DA OTOBÜS DEVRİLDİ: ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

'ın kentinde bir otobüsün devrilmesi sonucu 10 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübü'nün (YJC) haberine göre, Tahran- seferindeki otobüs, İsfahan'a bağlı Sıpahan Şehr mevkisinde devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Yılda yaklaşık 20 bin kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği İran'da, aşırı hız, yorgun araç kullanma ve hatalı sollama kazaların başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Rusya'dan İran hamlesi! Asker gönderdi RUSYA'DAN İRAN HAMLESİ! ASKER GÖNDERDİ
ABD'den İdlib'deki saldırılar dolayısıyla Rusya, İran ve Esed rejimine kınama ABD'DEN İDLİB'DEKİ SALDIRILAR DOLAYISIYLA RUSYA, İRAN VE ESED REJİMİNE KINAMA
Suudi Arabistan'dan son dakika İran açıklaması: Hazırız SUUDİ ARABİSTAN'DAN SON DAKİKA İRAN AÇIKLAMASI: HAZIRIZ
İran, ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani'nin faturasını, Türklere kesti İRAN, ABD'NİN ÖLDÜRDÜĞÜ KASIM SÜLEYMANİ'NİN FATURASINI, TÜRKLERE KESTİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN