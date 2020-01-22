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Suudi Arabistan'dan son dakika İran açıklaması: Hazırız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.01.2020 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020
SUUDİ ARABİSTAN'DAN SON DAKİKA İRAN AÇIKLAMASI

İsviçre'nin Davos kentindeki 50. Dünya Ekonomik Forumu'na katılan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, hakkında konuştu. Ferman, İran ile müzakere yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ile görüşmeye hazır olduklarını, ancak bunun tamamen Tahran yönetimine bağlı olduğunu söyledi.

"MÜZAKEREYE HAZIRIZ"

Bin Ferhan, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumu'nda gazetecilere Tahran-Riyad ilişkilerine dair değerlendirmede bulundu.

İran'ın şiddete başvurarak bölgesel hedeflerinde daha fazla yol alamayacağını kabul etmesi gerektiğini belirten Bin Ferhan, bunun da ikili diyalog için bir ön şart olabileceğini dile getirdi.

Suudi Bakan, "İran ile müzakereye hazırız. Ancak bu, tamamen İran'ın elinde." ifadelerini kullandı.

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