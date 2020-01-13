13 Ocak 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Son dakika | İran füze saldırılarını sürdürüyor

Son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. ABD'nin Kasım Süleymani'yi Irak'ta öldürmesinden sonra dünyayı şoke eden gerilim devam ediyor. İran'ın ABD üsslerine yaptığı saldırılardan sonra savaşa ramak kalmış ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamalar tansiyonun düşmesini sağlamıştı. Ancak Irak'taki ABD üslerine saldırılar devam ediyor. İran lideri Ali Hamaney, ABD'yi hedef alan açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 13.01.2020 07:23 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 07:26
  • 1
  • 27
Son dakika | İran füze saldırılarını sürdürüyor

Son dakika haberleri peş peşe geliyor. Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra ABD ile İran arasında yaşanan gerilim devam ediyor. Irak'ın Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne 8 füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi. İran'ın ABD üsslerine yaptığı saldırılardan sonra savaşa ramak kalmış ancak Trump'ın açıklamaları tansiyonu düşürmüştü. Ancak Irak'ta ABD üslerine saldırılar devam ediyor. İran lideri Ali Hamaney, ABD'yi hedef alan açıklamalarda bulundu. İngiltere, Almanya ve Fransa liderleri, İran'a karşı ortak açıklamada bulundu ve İran'ı net bir dille uyardılar... İran'daki rejim karşıtı gösteriler ülkenin tamamına yayılıyor. İşte tüm detaylar...

  • 2
  • 27
Son dakika | İran füze saldırılarını sürdürüyor

Irak Güvenlik Meyda Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beled Askeri Üssü'ne 8 Katyuşa füzesi atıldı.

  • 3
  • 27
Son dakika | İran füze saldırılarını sürdürüyor

Saldırıda, Irak ordusuna bağlı 1 subay ve 3 asker yaralandı.

  • 4
  • 27
Son dakika | İran füze saldırılarını sürdürüyor

ABD askerlerinin kaldığı söz konusu üste, Iraklı askerler de bulunuyor.

  • 5
  • 27
Son dakika | İran füze saldırılarını sürdürüyor

Geçen günlerde de Irak'ın Selahattin eyaletinin Duceyil kasabasında Amerikan askerlerinin olduğu Beled Askeri Üssü'nün yakınına roketler düşmüştü.