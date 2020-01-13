Son dakika | İran füze saldırılarını sürdürüyor

Son dakika haberleri peş peşe geliyor. Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra ABD ile İran arasında yaşanan gerilim devam ediyor. Irak'ın Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne 8 füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi. İran'ın ABD üsslerine yaptığı saldırılardan sonra savaşa ramak kalmış ancak Trump'ın açıklamaları tansiyonu düşürmüştü. Ancak Irak'ta ABD üslerine saldırılar devam ediyor. İran lideri Ali Hamaney, ABD'yi hedef alan açıklamalarda bulundu. İngiltere, Almanya ve Fransa liderleri, İran'a karşı ortak açıklamada bulundu ve İran'ı net bir dille uyardılar... İran'daki rejim karşıtı gösteriler ülkenin tamamına yayılıyor. İşte tüm detaylar...