Son dakika | İran füze saldırılarını sürdürüyor

Son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. ABD'nin Kasım Süleymani'yi Irak'ta öldürmesinden sonra dünyayı şoke eden gerilim devam ediyor. İran'ın ABD üsslerine yaptığı saldırılardan sonra savaşa ramak kalmış ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamalar tansiyonun düşmesini sağlamıştı. Ancak Irak'taki ABD üslerine saldırılar devam ediyor. İran lideri Ali Hamaney, ABD'yi hedef alan açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 13.01.2020 07:23Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 07:26