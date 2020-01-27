ABD Bağdat Büyükelçiliği'ne füze isabet etti
Giriş Tarihi: 27.01.2020
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Yeşil Bölge’ye atılan bazı füzelerin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine isabet ettiğini açıkladı.
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