27 Ocak 2020, Pazartesi
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ABD Bağdat Büyükelçiliği'ne füze isabet etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.01.2020
ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE FÜZE İSABET ETTİ!

Adil Abdulmehdi, Yeşil Bölge’ye atılan bazı füzelerin 'nin Büyükelçiliğine isabet ettiğini açıkladı.

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