İran basını görüntüleri sızdırdı! Füzeler 30 saniye arayla...
İran medyası tarafından basına sızdırılan görüntülerde Tahran'da düşürülen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağına 2 adet roketin ateşlendiği iddia edildi.
İran medyası tarafından basına sızdırılan görüntülerde Tahran'da düşürülen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağına 2 adet roketin ateşlendiği iddia edildi.
2 ROKET ATEŞLENMİŞ
İran Devrim Muhafızları Ordusunun Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağını 1 füzeyle vurarak düşürdüğü açıklanmıştı. İranlı bir gazeteci tarafından sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağına arka arkaya 2 roketin ateşlendiği iddia edildi.
İRAN BASINI SIZDIRDI! NYT YAYINLADI
New York Times İran'ın 'yanlışlıkla' vurduğunu 3 gün sonra açıkladığı Ukrayna uçağı ile ilgili yeni videoyu uzmanlara doğrulattı. Videoda füzelerin 30 saniye ara ile ateşlendiği görülüyor.
PAYLAŞAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan uçağın düşürülmesiyle ilgili görüntü paylaşan kişi gözaltına alındı.
GÖRÜNTÜLER YALANLANMADI
İran medyası tarafından sızdırılan görüntüler İran makamlarınca yalanlanmadı.
176 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Tahran'dan Kiev'e gitmek üzere havalanan Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağını füzeyle vurarak düşürmesi sonucu 176 kişi hayatını kaybetmişti.
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