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Corono Virüsü nedeniyle Çin Seddi’nin bazı bölümlerini kapatıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.01.2020 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020
CORONO VİRÜSÜ NEDENİYLE ÇİN SEDDİ’NİN BAZI BÖLÜMLERİNİ KAPATILDI

’de ortaya çıkan hızlı bir şekilde yayılmaya devam eden 25 kişinin hayatına mal oldu. 900’ü aşkın kişinin virüsten etkilendiği belirtilirken, salgından etkilenen kişilerle temasta bulunan 8 bin 500 civarı kişinin müşahede altına alındığı öğrenildi. Salgına karşı önlem almaya çalışan Çin hükümeti, ’nin bazı bölümlerine ziyareti yasakladı.

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan Corono Virüsü salgınına dair önlemler giderek genişliyor. Tecrit altına alınan kentlerin sayısı 13'e yükselirken, 'nin bir bölümü de ziyarete kapatıldı.

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41 MİLYON İNSAN TECRİT ALTINDA

Yetkililer bugün dört şehir için daha seyahat yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Virüsün ilk ortaya çıktığı Hubei eyaletinde bulunan Xianning, Xiaogan, Enshi ve Zhijiang kentlerinde toplu taşıma durduruldu. Böylece salgının başından beri toplamda 41 milyonluk bir nüfus tecrit altına alınmış oldu.

ÇİN SEDDİ BİLE KAPATILDI

Virüsün yayılmasını engellemek için Çin'in alametifarikalarından biri olan Çin Seddi'nin bir bölümü de ziyarete kapatıldı. Ülkenin önemli turistik noktalarından olan Ming Mezarları, Yinshan Pagoda ormanı ve 2008 Yaz Olimpiyatları için yapılan, 'Kuş Yuvası' olarak anılan Pekin Ulusal Stadyumu'nun da ziyarete kapatılacağı açıklandı. Şanghay'da bulunan Disneyland da virüs korkusuyla kapılarını kapattı.

Bazı şehirlerde de eğlence merkezleri, karaoke bar ve sinema gibi mekânlar da kapatıldı. Yetkililer büyük kalabalıkların toplanmasını engellemeye çalışıyor.

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