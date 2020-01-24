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Çin’de yeni koronavirüs salgınında can kaybı 25, enfekte sayısı 830’a yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında 830 kişi virüsten etkilendi, 25 kişi hayatını kaybetti. Müşahade altına alınan kişilerin sayısı 8 bin 420'ye çıktı. Karantina altına alınarak toplu ulaşımın geçici olarak durdurulduğu kent sayısı 8'i buldu. Çin Maliye Bakanlığı Vuhan'daki salgınla mücadele için 1 milyar yuan tahsis etti.

Giriş Tarihi: 24.01.2020 06:54 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 06:57
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Çin’de yeni koronavirüs salgınında can kaybı 25, enfekte sayısı 830’a yükseldi

Ulusal Sağlık Komisyonu'nun açıklamasına göre, Tibet Özerk Bölgesi ve Çinghay eyaleti dışında ülkedeki bütün, özerk bölge, özel idari bölge ve eyalete yayılan koronavirüsten etkilenenlerin sayısı, 177'sinin durumu ağır olmak üzere 830'a yükseldi.

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Çin’de yeni koronavirüs salgınında can kaybı 25, enfekte sayısı 830’a yükseldi

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin 24'ünün Hubey eyaletinden, birinin de Hıbey eyaletinden olduğu belirtildi.

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Çin’de yeni koronavirüs salgınında can kaybı 25, enfekte sayısı 830’a yükseldi

Diğer yandan salgından etkilenen kişilerle temasa geçen kişilerden müşahade altına alınanların sayısı 8 bin 420'ye çıkarken, virüs taşıma durumları "şüpheli" olan kişilerin sayısı ise 1072 olarak açıklandı.

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Çin’de yeni koronavirüs salgınında can kaybı 25, enfekte sayısı 830’a yükseldi

Salgın vakası sayısında Hubey eyaleti 444 kişiyle başı çekerken, bunu 32 vaka ile Guangdong, 27 Vaka ile Cıciang eyaletleri takip ediyor. Enfekte sayısı başkent Pekin'de 26, Şanghay'da ise 20 oldu.

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Çin’de yeni koronavirüs salgınında can kaybı 25, enfekte sayısı 830’a yükseldi

Vuhan'ın başkenti Hubey'de karantinaya alınan kent sayısı 8'e çıktı.