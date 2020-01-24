Çin’de yeni koronavirüs salgınında can kaybı 25, enfekte sayısı 830’a yükseldi
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında 830 kişi virüsten etkilendi, 25 kişi hayatını kaybetti. Müşahade altına alınan kişilerin sayısı 8 bin 420'ye çıktı. Karantina altına alınarak toplu ulaşımın geçici olarak durdurulduğu kent sayısı 8'i buldu. Çin Maliye Bakanlığı Vuhan'daki salgınla mücadele için 1 milyar yuan tahsis etti.
Giriş Tarihi: 24.01.2020 06:54Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 06:57