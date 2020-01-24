Irak'ta ABD karşıtı protestolar başladı
Şii lider Mukteda el Sadr'ın çağrısı sonrası Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD karşıtı prostestolar başladı. 1 milyon kişinin protestoya katılması beklenirken, cuma namazı öncesinde toplanmalar başladı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran destekli Şii gruplar 1 milyon kişiye ulaşacak ABD karşıtı gösteri çağrısında bulunmuştu. Şii grupların lideri Mukteda el Sadr da ABD karşıtı gösteri çağrısında bulunurak herkesi sokağa çağırdı. Cuma namazı öncesinde Irak'ta ABD karşıtı gösteriler başladı.
ABD ASKERLERİ İSTENMİYOR
ABD karşıtı gösterilerin başlamasının sebebi Irak hükümetinin aldığı "ABD askerlerini ülkemizden çeksin" kararına uyulmaması.
ABD Başkanı Trump'ın olumsuz cevabı sonrası Irak halkı da ABD ordusunun ülkelerinden çıkmalarını istiyor. İran ile ABD arasındaki gerilim sonrası İran yönetimindeki Şii gruplar Irak halkını ayaklandırdı.
Sadr'ın da yaptığı çağrı ile Bağdat'ta 1 milyon kişini ABD karşıtı gösteriye katılması bekleniyor.
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