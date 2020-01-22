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22.01.2020

Corona Virüsü nedir? Corona Virüsü nasıl bulaşır?

Çin'den gelen haberler sonrasında dünyayı Corona Virüsü korkusu sardı. Peki Corona Virüsü nedir? Corona Virüsü nasıl bulaşır? İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan, Çin'de başlayan ve 9 kişinin ölümüne neden olan Corona Virüsü hakkında A Haber'e konuştu. Virüsün artık insandan insana geçtiğini belirten Mocan, hastalığın grip gibi başladığını vurguladı. Prof. Dr. Mocan, Corona Virüsü nedir? sorusunu cevapladı. Corona Virüsü nasıl bulaşır?

Çin'den sonra ABD ve Avustralya'da da görülen Corona Virüsü dünya basınının gündemine oturdu. 9 kişinin ölmesinin ardından Çin'de 14 sağlık personeline de bulaşan Corona Virüsü'nün böbrek yetmezliğinden ölüme kadar giden bir sürecin başlangıcı olduğu belirtildi.

"ANTİBİYOTİKLER ÖLDÜRMÜYOR"

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan, "Bu virüs taçlı virüs dediğimiz bir mikrop. Bu virüs antibiyotiklere duyarlı değil. Normal verilen antibiyotiklerle ölmüyorlar. Yeni nesil bir virüs. Sars da Mers de Corona virüsüydü. Sars kedilerden, Mers develerden geçmeye başladı. Şimdi de insandan insana geçmeye başladı." dedi.

Çin'in kritik bir durumda olduğunu ifade eden Mocan, "Şiddetli ve hızlı bir şekilde yayılan bir virüs haline geldi. Çin'de bu vakaya bakan 14 sağlık personeline bulaştı. Ki bu personeller tüm korunma yöntemlerini yerine getirmişlerdi." şeklinde konuştu.

"GRİP GİBİ BAŞLIYOR; ATEŞ!"

A Haber'e konuşan Prof. Dr. Ziya Mocan şu ifadeleri kullandı;

"Grip sentomlarıyla başlıyor, ateş. Ama her ateşi olanda da aklımıza Corona gelmiyor. Eğer solunum yetmezliği de oluyorsa bu bizi alarma geçirmeli. Gribi olan bir şahıs nefes darlığı çekiyorsa direk doktora başvurmalı. Bu virüsün bir özelliği de böbrek yetmezliğine götürüyor. Daha sonraki seviyede nefes darlığı ve böbrek yetmezliği ölüme götürüyor."

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