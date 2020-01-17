Suudi Arabistan ABD askerleri için 500 milyon dolar ödedi
Pentagon Sözcüsü Rebecca Rebarich, Suudi Arabistan'ın bölgede görev yapan ABD askeri için öde yaptığını kabul etti. ABD basınında çıkan bir haberde, Suudi Arabistan'ın 500 milyon dolar ödediği açıklandı.
CNN'nin ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ödemenin geçen yıl Aralık ayında yapıldığı belirtildi.
Pentagon Sözcüsü Rebecca Rebarich, "Başkan (Trump'ın) ortak yük paylaşımını arttırma yönergesine uygun olarak Savunma Bakanlığı, bölgesel güvenliği destekleyen, düşmanlık ve saldırganlığı caydıran askeri birliklerimizin maliyetini paylaşma konusunda Suudi Arabistan'ı devreye soktu. Suudi hükümeti bu faaliyetlere ilk katkıyı yapmıştır" dedi.
Haberde, Eylül 2019'da İran tarafından yapıldığı öne sürülen insansız hava aracı saldırılarından sonra Suudi petrol tesislerini korumak için ülkeye binlerce ilave ABD askerinin gönderildiği ve tesislerin çevresine füze savunma bataryasının yerleştirildiği anlatıldı.
1 MİLYAR DOLAR DEPOZİTO
İki ülke arasında, Suudiler tarafından ABD askeri maliyetlerinde hangi masrafların karşılanacağının detayları ve Yemen savaşındaki desteği de dahil ABD'ye nihai olarak ne kadar borçlu olduğu konusunda ikili görüşmelerin devam ettiği vurgulandı.
ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Fox News'e verdiği mülakatta Suudi Arabistan'ın söz konusu masraflar için bankaya 1 milyar dolar depozit yatırdığını belirtmişti.
Haberde ayrıca, Suudi Arabistan'ın, ABD'nin askeri maliyetlerini karşılamak için ilk defa ödeme yapmadığına, 1990-1991 yıllarında Körfez Savaşı'nın maliyeti olarak, Suudi Arabistan, Kuveyt ve diğer Körfez ülkelerinin ABD'ye 36 milyar dolar ödediğine dikkat çekildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İsrail polisinden alçak saldırı
- Yunanistan'da 'hacker' şoku!
- 13 bine yakın sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti
- Yunanistan'a bir şok daha!
- Kremlin duyurdu: Putin de katılacak
- İsrail halkından Netanyahu'ya kötü haber!
- Köpekle fotoğraf çektirmek istedi başına gelmeyen kalmadı! İşte son hali...
- Esad rejimi kara saldırısı başlattı!
- Avustralya katliama devam edecek!
- Tarihin en gizemli ailesi Rothschild!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Rahşan Ecevit kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Rahşan Ecevit hayatı ve ölüm sebebi!
- 23 Ocak A101 katalog: A101 aktüel ürünler kataloğunda indirimler sürüyor! İşte haftanın ürünleri...
- Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil (Sömestr) ne zaman bitecek? İşte, MEB 2020 takvimi…
- Babil’in Ayşe’si Aslı Enver kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Aslı Enver hakkındaki ilginç gerçek!
- Babil oyuncuları kimdir? Babil dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Babil nerede çekiliyor?
- 1 ay cezaya bile hapis! Yeni yargı paketinde neler var? Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı?
- Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimlerdir?
- Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon yayın tarihi belli mi?
- 0.99 faizle konut müjdesi: En uygun kredi hangi bankada? 2020 Ocak ayı konut kredisi faiz oranları!
- Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı için kadro ne kadar? İşte şartlar ve detaylar!
- Wikipedia nedir, ne demek? Wikipedia (Vikipedi) açıldı mı?
- Rizespor Galatasaray maçı canlı izle! | Video