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İsrail'de büyük skandal! Macron ile Putin'i karıştırdılar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.01.2020 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020
BÜYÜK SKANDAL! MACRON İLE PUTİN'İ KARIŞTIRDILAR

İsrail'de Başbakanlık Basın Ofisi, büyük bir skandala imza attı. Ofis, Başbakan ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel 'u sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Rusya Devlet Başkanı" olarak yazdı. Yayının üzerinden saatler geçmesine rağmen yanlışlığın düzeltilmediği görüldü.

Netanyahu, Dünya Holokost Forumu'na katılmak için İsrail'e gelen ile Batı Kudüs'teki bir araya geldi.

İki liderin görüşmesinin detayına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, büyük bir hataya imza attı.

Facebook sayfasında Netanyahu ve eşi Sara'nın, Başbakanlık Ofisinde Macron'u karşılaması canlı olarak yayınlandı.



MACRON İLE PUTİN İLE KARIŞTIRDILAR!

Canlı yayın için kullanılan İngilizce başlıkta "Başbakan Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Macron ile görüştü" ifadesi dikkati çekti.

Yayının üzerinden saatler geçmesine rağmen yanlışlığın düzeltilmediği görüldü.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Devlet Başkanı ile de görüşmesi bekleniyor.





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