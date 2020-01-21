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Yunanistan'dan itiraf! "Miçotakis, Başkan Erdoğan'ın elini güçlendirdi"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.01.2020 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020
YUNANİSTAN'DAN ERDOĞAN İTİRAFI!

Başkan Erdoğan'ın konusunda gösterdiği derin hassasiyet ve diplomasi girişimleri Yunan tarafını adeta çığına döndürdü. Libya ile yapılan deniz anlaşması ise bu hamlenin zirvesi oldu. Erdoğan ile Putin'in Libya'da ateşkes için attığı adımlar ve son olarak Berlin Zirvesi, 'nin bölgedeki rolünü daha da güçlendirdi. Öte yandan MeRa25 partisi lideri ve eski Ekonomi Bakanı , Libya'da darbeci Hafter'e destek veren 'ın son yılların en büyük diplomatik fiyaskosuna imza attığını söyledi Miçotakis hükümetini suçlayan Varoufakis, Yunanistan'ın Başkan 'ın elini güçlendirdiğini açıkladı.

Meclisi'nde temsil edilen MeRa25 adlı partinin lideri ve eski Ekonomi Bakanı , 'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri 'e destek veren Miçotakis hükümetinin son yılların en büyük diplomatik fiyaskosuna imza attığını belirterek, 'ın elinin daha da güçlendiğini söyledi.

"SON YILLARIN EN BÜYÜK DİPLOMATİK FİYASKOSU"

MeRa25 partisi lideri Varoufakis, sonuçlarını ele alan tasarıyı değerlendirirken, ülkesinin Libya sorununa karışmakla ve yanlış tarafı (Hafter) tutmakla, son yılların en büyük diplomatik fiyaskosuna imza attığını belirtti.



(Fotoğrafta MeRa25 partisi lideri ve eski Ekonomi Bakanı Yanis Varoufakis)

''HAFTER'E KARACİÇ BENZETMESİ''

Darbeci Hafter'i, "Savaş Ağası" olarak nitelendiren Varoufakis, "Hafter'i kucaklarken, 1990'larda (Bosna Savaşı sırasında) Karaciç'e (savaş suçlusu ve "Sırp Kasabı" lakaplı) sarılıp hem ülkenin imajına hem de coğrafi stratejik konumumuza zarar veren aşırı milliyetçileri hatırlayın" dedi.

Bu sözlerle açıkça Yunan Başbakan Miçotakis'i hedef alan eski Varoufakis, Yunanistan'ın 'ın elini güçlendirdiğini açıkladı.

"ERDOĞAN'IN ELİ GÜÇLENDİ"

Yanis Varoufakis, Yunan Hükümeti'nin ve büyük petrol şirketleri ile yaptığı anlaşmanın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın işine yaradığını; Türk liderin bu sayede bölgede daha fazla güç kazandığını ve Türk kamuoyunu bir arada tutabildiğini savundu.

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