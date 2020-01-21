21 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Pakistan o bölgeye 200 roket attı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.01.2020 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020
PAKİSTAN O BÖLGEYE 200 ROKET ATTI

Son dakika haberi... 'ın sınır vilayeti Kunar'ın Sarkanu ilçesine, tarafından 200 roket atıldı. 201 Silab Kolordu Komutanlığı İkinci Tugay Komutanı General Mirveyis Safi, yaptığı açıklamada saldırıya misliyle karşılık verildiğini ve kimsenin Afganistan topraklarına saldırmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

201 Silab Kolordu Komutanlığı İkinci Tugay Komutanı General Mirveyis Safi, basına yaptığı açıklamada, sınır askerlerinin, sınır karakollarını hedef aldığını söyledi.

Pakistan tarafından Afganistan topraklarına 200 roket atıldığını ifade eden Safi, saldırıda 2 sınır polisinin yaralandığını belirtti.

"KARŞILIK VERİLDİ"

Safi, saldırıya misliyle karşılık verildiğini ve kimsenin Afganistan topraklarına saldırmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

Pakistan sınır askerlerinin, Afganistan sınırında karakol bulunmasını istemediğini dile getiren Safi, bu nedenle karakollara saldırı düzenlediklerini aktardı.

Güney Kore, Hürmüz Boğazı'na asker gönderiyor GÜNEY KORE, HÜRMÜZ BOĞAZI'NA ASKER GÖNDERİYOR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN