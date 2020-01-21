21 Ocak 2020, Salı
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DEAŞ'ın sözde emirinin eşinin de bulunduğu 4 kadın yakalandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.01.2020
TÜRKİYE'YE GİRDİKLERİ ANDA YAKALANDILAR!

'de haklarında soruşturma yürütülen terör örgütü 'ın sözde emirinin eşinin de aralarında bulunduğu 4 kadın, üzerinden 'ye giriş yaptıklarının tespit edilmesi üzerine 'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü adına faaliyet gösteren 4 kadının üzerinden 'ye giriş yaptıklarını tespit etmesi üzerine harekete geçti.

HATAY'DA YAKALANDILAR

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, aralarında 2017 yılında Suriye'nin kentinde öldürüldüğü öğrenilen örgütün sözde emirlerinden olan M.G'nin eşi H.G'nin de aralarında bulunduğu 4 kadını 'da yakalayarak Kocaeli'ye getirdi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.


RAKKA VE DEYRİZOR'DA SAVAŞMIŞLAR

Kadınların 2014 yılından bu yana terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyet gösterdikleri, Rakka ve Deyrizor kentlerinde savaştıkları öne sürüldü.

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