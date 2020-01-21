DEAŞ'ın sözde emirinin eşinin de bulunduğu 4 kadın yakalandı
Kocaeli'de haklarında soruşturma yürütülen terör örgütü DEAŞ'ın sözde emirinin eşinin de aralarında bulunduğu 4 kadın, Suriye üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıklarının tespit edilmesi üzerine Hatay'da gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösteren 4 kadının Suriye üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıklarını tespit etmesi üzerine harekete geçti.
HATAY'DA YAKALANDILAR
Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, aralarında 2017 yılında Suriye'nin Rakka kentinde öldürüldüğü öğrenilen örgütün sözde emirlerinden olan M.G'nin eşi H.G'nin de aralarında bulunduğu 4 kadını Hatay'da yakalayarak Kocaeli'ye getirdi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
RAKKA VE DEYRİZOR'DA SAVAŞMIŞLAR
Kadınların 2014 yılından bu yana terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyet gösterdikleri, Rakka ve Deyrizor kentlerinde savaştıkları öne sürüldü.
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