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Berlin’de tarihi gün! Taraflar masa başında...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.01.2020
BERLİN’DE TARİHİ GÜN! TARAFLAR MASA BAŞINDA...

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in bugün ev sahipliği yapacağı Konferansı ’nın toprak bütünlüğünü esas alan kalıcı barış anlaşmasına varılmasını hedefliyor. Konferans öncesi yapılan 5 istişare toplantısında kabul gören 5 maddeli metin kabul edilirse Libya’da siyasi çözüm süreci başlayacak...

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Birleşmiş Milletler'in çabalarına destek vermek amacıyla bugün ev sahipliği yapacağı Konferansı, çatışmaları durdurmayı, taraflar arasında karşılıklı güven ortamının oluşmasını, 'nın toprak bütünlüğünü esas alan kalıcı bir barış anlaşması için görüşmeleri başlatmayı hedefliyor. Konferansa Başkan , Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Devlet Başkanı , Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin Başbakanı Li Kıçiang, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, BM'nin Libya Temsilcisi Ghassan Salame ile AB, Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcilerinin katılacak.

Başkan Erdoğan'dan Libya makalesi BAŞKAN ERDOĞAN'DAN LİBYA MAKALESİ

ORTAK METİN KABUL GÖRDÜ
Almanya, Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'i 2011'de Libya'da Kaddafi yönetiminin devrilmesine giden süreçte aceleci ve tek yanlı atmakla sorumlu tutuyor. Kaddafi yönetiminin düşürülmesinin ardından ülkede halen süren iç savaş başladı. Libya iç savaşının giderek şiddetlenmesi, BAE ve Mısır gibi ülkelerin Libya'yı yerel unsurlar kullanarak vekalet savaşı alanına dönüştürme çabaları Almanya'nın harekete geçmesine neden oldu. Alman hükümeti BM'nin Libya Temsilcisi Ghassan Salame ile Eylül 2019'da bir araya gelerek Berlin'de uluslararası bir konferansın yapılması hususunda mutabakata vardı. Konferans için ilki 17 Eylül'de olmak üzere toplam 5 istişare toplantısı gerçekleştirildi. Bu istişare toplantılarında herkes tarafından kabul gören 5 ana başlıkta toplanan bir metin de hazırlandı. Söz konusu metin pazar günkü konferansta da ele alınarak şayet taraflarca imzalanırsa Libya için bir yol haritası belirlenme imkanı doğacak. Hazırlanan metindeki ana başlıklar kalıcı ateşkesin sağlanması, silah ambargosu, siyasi sürecin başlaması, uluslararası hukuk ve insan haklarına riayet edilmesi ve ekonomik finansal reform olarak belirlendi. BM tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne başta Türkiye olmak üzere, İtalya ve Cezayir destek veriyor. Libya'da Hafter'i destekleyen ülkeler ise Fransa, BAE, Mısır. Rusya'nın da Hafter üzerinde çok ciddi etkisi olduğu biliniyor.

ERDOĞAN MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki lider, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü BAŞKAN ERDOĞAN, MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan ve Trump İran, Suriye ve Libya hakkında görüştü BAŞKAN ERDOĞAN VE TRUMP İRAN, SURİYE VE LİBYA HAKKINDA GÖRÜŞTÜ
Moskova'da Libya Anlaşması! Taraflar süresiz ateşkeste anlaştı MOSKOVA'DA LİBYA ANLAŞMASI! TARAFLAR SÜRESİZ ATEŞKESTE ANLAŞTI
Son dakika: Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar kritik Libya toplantısı için Rusya'da SON DAKİKA: BAKAN MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU VE HULUSİ AKAR KRİTİK LİBYA TOPLANTISI İÇİN RUSYA'DA
Son dakika: Rusya’dan “Libya görüşmesi” açıklaması SON DAKİKA: RUSYA’DAN “LİBYA GÖRÜŞMESİ” AÇIKLAMASI

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