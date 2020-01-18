Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü
Giriş Tarihi: 18.01.2020 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölesi Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
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