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Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.01.2020 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN, MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan , Şansölesi Angela ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Başkan , Başbakanı Angela ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

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