AB’den Türkiye’ye skandal fon kesintisi!
Avrupa Birliği’nin, Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmaları nedeniyle Türkiye’ye karşı aldığı önlemler arasında bulunan mali yardım kesintisi devreye sokuluyor. Alman medyasına sızan mektuba göre Türkiye’ye bu yıl yapılacak ödeme 168 milyon Euro ile sınırlı kalacak.
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Avrupa Parlamentosu'na gönderdiği bir mektuba göre Türkiye'nin katılım öncesi mali destek fonları kapsamında 2020'de alacağı miktarda önemli düzeyde kesintiye gidiliyor.
Alman medyasına sızan mektuba göre Türkiye'ye bu yıl yapılacak ödeme 168 milyon Euro ile sınırlı kalacak. Bu miktarın 150 milyon Euro düzeyindeki bölümü demokrasi ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesine yönelik, geri kalan 18 milyon Euro'luk kısmı ise kırsal kalkınma projelerinde kullanılacak. Bu veriler 2020 için kesinti oranının yüzde 75 düzeyinde olduğuna işaret ediyor.
Türkiye'ye kesinti eğilimi 2017'de hız kazandı. 2017 için öngörülen toplam miktar 636.4 milyon Euro'dan 493 milyon Euro'ya düşürüldü. 2018-20 dönemi için de 1.9 milyar Euro'dan 1.1 Euro'ya iniş söz konusu. Bu kesintiler uygulandığında 2014-20 için öngörülen 4.4 milyar Euro'luk kaynak 3.5 milyar Euro olarak gerçekleşecek. AB ile Türkiye arasında mülteci krizi odaklı 3'er milyar Euro'luk iki dilim olarak belirlenen toplam 6 milyar Euro düzeyindeki mali yardımda ise herhangi bir kesinti söz konusu değil.
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