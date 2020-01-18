18 Ocak 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Suudi Arabistan suç işleyen vatandaşlarını kaçırıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.01.2020
SUUDİ ARABİSTAN SUÇ İŞLEYEN VATANDAŞLARINI KAÇIRIYOR

hükümetinin yasa dışı eylemlerinin bir yenisi daha ortaya çıktı. tarafından hazırlanan raporda, Suudi Arabistan'ın ’de ağır suçlara karışan vatandaşlarını yargıdan kaçırdığı belirtildi.

Federal Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan raporda, hükümetinin ülkesinin imajını korumak için, ABD'de ağır suçlara karışan vatandaşlarını yargıdan kaçırdığı bildirildi.

Suudi Arabistan'ın ABD'deki faaliyetlerine ilişkin Kongre tarafından talep edilen 29 Ağustos 2019 tarihli raporda, "ABD'de ağır suça karışmış Suudi Arabistan vatandaşları, neredeyse mutlak surette Riyad tarafından ABD'den kaçırılıyor." ifadesi kullanıldı.

Suudi hükümetin, krallığın "ayıbını örtmek" amacıyla böyle bir yönteme başvurduğu belirtilen raporunda, "ABD hükümeti Suudi Arabistan ile doğrudan bu konuyu görüşmez ve bu konuda iş birliğini temin etmezse, Suudi yetkililerin yakın zamanda bu faaliyetlerine son verecekleri mümkün görünmüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Büyük bir kısmı gizli bırakılan raporun kamuya açık kısmında, Suudi yetkililerin vatandaşlarını nasıl kaçırdığına ilişkin bilgilere yer verilmezken, söz konusu çalışma, Riyad'ın ABD'de giriştiği bu tür usulsüzlükleri resmi olarak belgelemesi açısından önem taşıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN