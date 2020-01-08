Trump İran'ın hamlesi sonrası acil toplantı başlattı

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Irak'taki ABD hava üssünü vurması Trump'a iletildi. ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik ekibini acil olarak topladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, Irak'taki ABD üslerine saldırı konusunda Başkan Donald Trump'ın bilgilendirildiğini ve durumun yakından takip edildiğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Grisham, İran'ın Irak'taki bir Amerikan üssüne füzelerle saldırı düzenlediği haberlerinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Grisham, açıklamasında, "Irak'taki ABD tesislerine yönelik saldırı haberlerinin farkındayız. Başkan konuyla ilgili bilgilendirildi, durumu yakından takip ediyor ve ulusal güvenlik ekibiyle temas halinde." ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY'DA ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANDI

Öte yandan söz konusu saldırıların hemen ardından Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyinin bir toplantı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Toplantı için Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yanı sıra Beyaz Saray'a gelen Savunma Bakanı Mark Esper'in elinde kalın bir dosya olduğu bilgisi Amerikan medyasına yansıdı.

Diğer yandan Pence'in ofisi, Başkan Yardımcısının, söz konusu saldırılar hakkında Kongre'yi bilgilendirdiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin "intikam operasyonu" kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtilmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini ve ilk hasarların değerlendirilmeye çalışıldığını açıklamıştı.

ULUSA SESLENİŞ PLANLANIYOR

Beyaz Saray, Başkan Trump'ın bu gece ulusa hitap etmesini planlıyor. Komutan Süleymani'nin intikamı için harekete geçen İran'ın Irak'taki ABD kuvvetlerini füzeyle vurması sonrası Beyaz Saray'da planlamalar başladı.

İki Beyaz Saray yetkilisi, bu gece Oval Ofis'te Trump'ın ulusa sesleniş yapması için bir konuşma hazırlandığını belirtti.