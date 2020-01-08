İran'ın ABD'yi vurması sonrası tüm sıcak gelişmeler A Haber'de
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
İran ABD'yi vurdu, tüm dünya gözünü Orta Doğu'ya çevirdi. Pentagon ve Beyaz Saray, Irak'taki hava üslerinin vurulduğunu doğrularken, ABD Başkanı Trump da ekini acil toplantıya çağırdı. Gelişmelerin sıcak detaylarını A Haber'den takip ediniz...
ABD Başkanı Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Irak'taki üslerini vurması sonucu ekibiyle acil kodlu toplantıya başladı.
İranlı komutan Süleymani'nin öldürülmesi sonrası tırmanan gerilimde İran'da hamlesini yaptı. Pentagon ve Beyaz Saray, 2 ABD üssünün balistik füzelerle vurulduğunu doğruladı.
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