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Son dakika: İsrail Gazze'yi vurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.01.2020 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020
İSRAİL GAZZE'Yİ VURDU

Ordusu, Gaze'deki Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin Al Kassam Tugayları'nı vurdu.

Ordusu, Gazze şeridindeki Hamas'ın askeri kolu İzzeddin Al Kassam Tugayları'nı haval saldırısı ile vurdu.

SAVAŞ HELİKOPTERLERİ ALTYAPIYI VURDU

Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kassam Tugayları'na ait bazı noktalar uçak ve helikopterlerden fırlatılan roketlerle vuruldu.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, savaş helikopterleri tarafından Hamas'a ait bölgedeki altyapıya yönelik saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze'den İsrail tarafına ateş balonlarının atıldığı ve söz konusu hava saldırısının bu nedenle gerçekleştirildiği de belirtildi.

Hava saldırısında ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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