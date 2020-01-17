Son dakika: İsrail Gazze'yi vurdu
İsrail Ordusu, Gaze'deki Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin Al Kassam Tugayları'nı vurdu.
İsrail Ordusu, Gazze şeridindeki Hamas'ın askeri kolu İzzeddin Al Kassam Tugayları'nı haval saldırısı ile vurdu.
SAVAŞ HELİKOPTERLERİ ALTYAPIYI VURDU
Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kassam Tugayları'na ait bazı noktalar uçak ve helikopterlerden fırlatılan roketlerle vuruldu.
İsrail ordusu yaptığı açıklamada, savaş helikopterleri tarafından Hamas'a ait bölgedeki altyapıya yönelik saldırı düzenlendiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, Gazze'den İsrail tarafına ateş balonlarının atıldığı ve söz konusu hava saldırısının bu nedenle gerçekleştirildiği de belirtildi.
Hava saldırısında ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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