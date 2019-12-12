Fransa, İtalya ve Rum Kesimi'nden küstah Doğu Akdeniz hamlesi

Son dakika haberi: Türkiye, yaptığı stratejik peş peşe Doğu Akdeniz hamleleriyle korkutmaya devam ediyor. Tüm dünyada büyük yankı uyandıran Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasının imzalanmasının ardından Fransa, İtalya ve Kıbrıs Rum yönetimi, Doğu Akdeniz'de askeri tatbikat başlattı. Tatbikat sürerken Türkiye'ye tehdit içeren mesajlar geldi.

Son dakika haberine göre, Güney Kıbrıs açıklarında yapılan tatbikata Fransa, İtalya ve Rum Kesimi'nden savaş gemileri katıldı.



BASINA FOTOĞRAFLARI DAĞITTILAR



Gemilere savaş helikopterleri de eşlik etti. Rum Savunma Bakanlığı tarafından basına dağıtılan fotoğraflarda Fransız ve İtalyan gemilerin fotoğraflarına geniş yer verildi. Rum Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tatbikatta, ekiplerin operasyonel kapasitelerini iyileştirmeyi amaçlayan manevralar gerçekleştirdi. İletişim ve anlayış düzeyi arttırdı. İşbirliği ruhu teşvik edildi" denildi.

TÜRKİYE'YE MESAJ VERMEYE KALKTILAR



Rum medyası, tatbikatla yayınladıkları haberlerde, Rumların egemenlik haklarına yönelik adımlara karşı kararlılık mesajı verildiğini yazdı. Medyada çıkan bir haberde, "Tatbikatla, Akdeniz'de ve Orta Doğu bölgesinde istikrar ve güvenlik iklimini korumak amaçlı bir mesaj gönderildi" ifadelerine yer verildi.



'ANKARA'YA MESAJ AÇIKTIR'



İtalyan Gazetesi La Repubblica'ya konuşan İtalyan yetkilisi tatbikat öncesinde, "Ankara'ya mesaj açıktır; bayrağımızı göstermemiz gerekiyorsa hazırız" demişti. Üçlü tatbikatın son aşamasının yarın da devam edeceği bildirildi.



ABD GEMİSİNE TÜRK FIRKATEYNLERİ EŞLİK ETMİŞTİ



Amerikan ve Türk Donanması birlikte Doğu Akdeniz'de eğitim ve egzersiz icra etti. Egzersize Amerikan Donanması'ndan USS Harry S. Truman (CVN-75) uçak gemisi ve görev grubu katılım sağlarken Türk Donanması'ndan Gabya sınıfı fırkateynler katılım sağladı.

PASSEX (savaş veya insani yardım zamanlarında iletişim ve işbirliği içinde olmalarını sağlamak için iki donanma arasında yapılan bir egzersiz) iki kuvvetin katılımı ile Doğu Akdeniz'de icra edildi.

TÜRKİYE'DEN BİR HAMLE DAHA GELMİŞTİ



Türkiye, Doğu Akdeniz'de egemenlik alanını genişletip denklemi değiştiren Libya mutabakatının ardından sondaj çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Fatih ve Yavuz'un ardından 3. sondaj gemisi arayışı hız kazandı. Temas kurulan ülkeler arasında ilk 2 geminin alındığı Norveç de var. Sondaj için yerli çalışmalar da başladı.

İKİNCİ MİLLİLEŞME HAMLESİ

Doğu Akdeniz'de proaktif adımlarını artıran Türkiye, savunma sanayinde olduğu gibi derin deniz sondaj teknolojisi ve yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanmasında da millileşme hamlesi başlattı. Enerji sektöründe derin deniz petrol ve doğalgaz araştırma ve sondaj teknolojilerinin milli imkanlarla üretimi ve tedarikine ilişkin sistem kuruldu. Araştırma ve sondaj platform malzemelerinin milli imkanlarla üretilmesi planlanıyor. Yine bu gemilerde görev alacak personelin eğitimine de yoğunlaşıldı. Bu hummalı faaliyetler halen Türkiye Petrolleri iştiraki olarak kurulan Offshore Technology Center (OTC) nezdinde yürütülüyor. Sözkonusu tedbirler, Batılı ülkelerin ambargo ve yaptırımlarından Mavi Vatan'daki projelerin etkilenmemesi için alınıyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ilk sondaj platformunu görevlendirmesi ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden geminin yabancı personeline yönelik 'yargılanırsınız' tehdidi gelmişti.