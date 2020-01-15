Ruhani'den İran'ı karıştıracak iddia!
İran'ın ABD'nin Irak'taki üslerine saldırdığı gün İran'da düşürülen Ukrayna Havayolları'na ait uçakla ilgili sorumlulardan bazıları tutuklandı. Cumhurbaşkanı Ruhani, yaşanan skandalla ilgili Devrim Muhafızları Ordusu'nu işaret etti.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait bir hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğü kabul edilen Ukrayna Havayolları'na ait uçağa ilişkin yaptığı açıklamada kazaya ilişkin "Affedilemez hata" ifadelerini kullandı. İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'da konuşan Ruhani, "Uçağın düşmesinde sıra dışı bir durum olduğuna ihtimal verdiğimde, uçağın nasıl düştüğüyle ilgili incelemenin en kısa sürede bitirilmesini istedim. Affedilmeyecek bir hatanın olduğu belli olunca da konunun ivedilikle kamuoyuyla paylaşılması talimatını verdim." dedi.
KİME DOKUNURSA DOKUNSUN
Ruhani, "Söz veriyorum, hükümet, bu konunun açıklığa kavuşturulmasının takipçisi olacaktır. Yargı Erki Başkanlığı, üst düzey bir hakimin başında olduğu özel bir mahkeme kurmalıdır. Bu, sıradan bir dosya değildir ve tüm dünyanın gözü bu mahkeme üzerinde olacaktır." ifadelerini kullandı. Ruhani, "Halkımız bu olayda kimlerin ne kadar hatası ve sorumluluğu olduğunu bilmek istemektedir. Ucu kime dokunursa dokunsun, sorumluların cezalandırılmasını istemektedirler." ifadelerini kullandı. Ruhani hükümetinin uçağın düşme sebebiyle ilgili İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO)tarafından geç bilgilendirildiği önceki gün açıklanmıştı. Açıklama İran'da devlet içinde çatlak olduğu yorumuna sebep olmuştu.
KAZAYLA İLGİLİ TUTUKLAMALAR
İran Yargı Erki Sözcüsü Golam Muhsin İsmaili, Ukrayna'ya ait yolcu uçağının İran tarafından düşürülmesine ilişkin başlatılan soruşturmada tutuklananların olduğunu söyledi. Ancak tutuklanan kişilerin kaç kişi olduğu ve kimliklerine ilişkin herhangi bir paylaşımda bunulmaması soru işaretlerine sebep oldu. İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi de, General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin yargı sürecinin uluslararası alana taşınması gerektiğini söyleyerek, "Terörist Trump'ın yakasını bırakmayacağız" dedi.
TRUDEAU'DAN ABD'YE SUÇLAMA
Öte yandan İran ordusu tarafından 'yanlışlıkla' düşürülen ve 63 Kanadalının hayatını kaybettiği uçakla ilgili konuşan Kanada Başbakanı Trudeau, ABD'yi Ortadoğu'da gerilimi artırmakla suçladı. Trudeau, Global News televizyonuna verdiği röportajda "Son dönemde bölgede gerilim artmasaydı, o Kanadalılar şu anda evlerinde aileleriyle olurlardı. Çatışma ve savaştaysanız bu olan bir şey. Yükünü masumlar çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
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