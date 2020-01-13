13 Ocak 2020, Pazartesi
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İran'ın füzeyle vurduğu Ukrayna uçağında ölenlerin 50'sinin kimliği belirlendi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
İRAN FÜZEYLE VURMUŞTU! KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mescidi, füzeyle vurularak düşürülen uçağında ölen 176 kişiden 50'sinin kimlik tespitinin yapıldığını açıkladı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Mescidi, "Cesetlerden alınan 800 numune incelendi, 50 kişinin kimliği tespit edildi." dedi.

Mescidi, hayatını kaybeden diğer kişilerin de kimliklerinin bir an önce belirlenmesi için uzman ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

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176 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Tahran yönetimi, başta uçağın ordusu tarafından düşürüldüğü iddialarını reddetmiş, ancak olaydan 3 gün sonra İran Genelkurmay Başkanlığı, yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.

İran'dan düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili son dakika açıklaması: Yanlışlıkla vuruldu özür dileriz |Video İRAN'DAN DÜŞÜRÜLEN UKRAYNA UÇAĞIYLA İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI: YANLIŞLIKLA VURULDU ÖZÜR DİLERİZ |VİDEO

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