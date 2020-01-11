Ukrayna: Bundan sonra İran üzerinden uçmayacağız

Ukrayna Uluslararası Havayolları Başkan Yardımcısı, uçuş rotalarının değiştirildiği ve şirket uçaklarının bundan böyle İran üzerinde uçmayacağını açıkladı.

Ukrayna Uluslararası Havayolları'ndan yapılan açıklamada, İran'ın tam sorumluluk alması gerektiği vurgulanırken, İranlı yetkililerin havaalanını kapatması söylendi. Uçak ve havayolu hareket memuru arasında konuşarak iletişim kurulduğu da aktarıldı.