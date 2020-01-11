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Ukrayna: Bundan sonra İran üzerinden uçmayacağız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.01.2020 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020
UKRAYNA'DAN FLAŞ İRAN KARARI!

Uluslararası Havayolları Başkan Yardımcısı, uçuş rotalarının değiştirildiği ve şirket uçaklarının bundan böyle üzerinde uçmayacağını açıkladı.

Uluslararası Havayolları'ndan yapılan açıklamada, 'ın tam sorumluluk alması gerektiği vurgulanırken, İranlı yetkililerin havaalanını kapatması söylendi. Uçak ve havayolu hareket memuru arasında konuşarak iletişim kurulduğu da aktarıldı.

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