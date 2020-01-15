Sudan'da ordu 'isyancı istihbaratçılara' operasyon düzenledi
Sudan'da istihbarat birimindeki bazı askerlerin görevlerine son verilmesinin ardından hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle başkent sokaklarında protestolar başlatıldı. Sudan Ordusu'nun devreye girmesiyle 'isyancı istihbaratçıların' bulunduğu tüm istihbarat merkezlerinde kontrolü sağladı.
Sudan'ın başkenti Hartum'un Riyad bölgesinde tank yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, farklı bölgelerdeki istihbarat merkezlerinin olduğu bölgelere sevk edildi.
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Ordudan yapılan yazılı açıklamada, teslim olmayı reddeden istihbarat güçlerinin bulunduğu merkezlere yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.
SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ
Başkentin çeşitli mahallelerinde yoğun silah sesleri yükseliyor.
Hartum'un çeşitli bölgelerinde daha önce lağvedilen İstihbarat Teşkilatına bağlı Operasyonlar Birimine bağlı askerler, bağlı bulundukları birimin kapatılması, görevlerine son verilmesi ve verilen tazminatları yetersiz buldukları gerekçesiyle havalimanı yolunu trafiğe kapatmış, Riyad, Soba, Kafuri gibi bölgelerdeki istihbarat merkezlerinde havaya ateş açarak kararı protesto etmişti.
Ordu müdahale ederek başkentte kontrolü sağlamış, silahlarıyla birlikte teslim olmayı reddeden istihbarat mensuplarının bulunduğu bölgeler kuşatma altına alınmıştı.
TÜM MERKEZLERİN KONTROLÜ SAĞLANDI
Ordu "isyancı istihbaratçıların" bulunduğu tüm istihbarat merkezlerinde kontrolü sağladı.
Sudan'da öğleden bu yana silahlı direniş gösteren ve güvenlik güçlerine teslim olmayı reddeden İstihbarat Teşkilatı'na bağlı kapatılan Operasyonlar Birimi üyelerinin bulunduğu istihbarat merkezleri ordu tarafından ele geçirildi.
AA muhabirine açıklama yapan askeri kaynak, başkentin farklı bölgelerinde silahlı mukavemet gösteren İstihbarat Teşkilatı'na bağlı kapatılan Operasyonlar Birimi üyelerinin bulunduğu istihbarat merkezlerine baskın düzenlendiğini, isyancı istihbarat görevlilerinin gözaltına alındığını belirtti.
Ordu, öğle saatlerinde havalimanı yolunu kapatan ve çeşitli istihbarat merkezlerinde havaya ateş açarak teslim olmayı reddeden istihbarat görevlilerinin bulunduğu merkezlerin ve direnen askerlerin yakalanması için kısa süre önce operasyon başlattığını duyurmuştu.
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