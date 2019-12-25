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Rusya'dan açıklama: Yeni S-400'leri...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.12.2019 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019
RUSYA'DAN AÇIKLAMA: YENİ S-400'LERİ...

Rusya tarafından yapılan açıklamada, yeni üretilmiş 4 adet bataryalarının yakında orduya teslim edileceği duyuruldu.

Yeni 'lerin yakında orduya katılacağını açıklayan Rusya Savunma Bakanı , "2020 yılında, hava kuvvetlerimize ve donanmamıza 106 adet yeni uçak tedarik edeceğiz. Bunların dışında 4 adet S-400 Triumph ve 6 adet Pantsir hava savunma sistemi teslim edilecek" ifadelerini kullandı.
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Açıklamasının devamında ABD'nin 2020 askeri bütçesi için ayırdığı kaynağa da değinen Sergey Şoygu, "ABD'nin 2020 yılı askeri bütçesi için ayırdığı rakam 750 milyon dolar. Bu bizim tam 16 katımız demek. NATO ise Rusya'nın kara sınırlarında gerçekleştirdiği keşifleri yüzde 33, deniz sınırlarında ise yüzde 24 arttırdı" şeklinde konuştu.

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