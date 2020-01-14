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3 hafta boyunca eksi 15 derecede hayatta kaldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.01.2020
3 HAFTA BOYUNCA EKSİ 15 DERECEDE HAYATTA KALDI

ABD’nin eyaletinde acil durum görevlileri 3 hafta karların içinde mahsur kalan bir adamı kurtardı. Adının Tyson Steele olduğu belirlenen adam eksi 15 derece hava sıcaklığında bir çadırın içinde hayatta kaldı.

Başına gelenleri anlatan 30 yaşındaki Tyson Steele, eylül ayından beridir 'nın Susitna Vadisi'nde yalnız yaşadığı ıssız bir dağ kabininde 17 Aralık gecesi alevler içinde uyandığını belirtti.

Yatağının üstündeki eşyaları alıp hızlıca kendini dışarı atan adam, yaşadığı kabinin yanıp küle döndüğünü ve karların ortasında kaldığını gördü.

3 hafta boyunca eksi 15 derecede hayatta kaldı 3 HAFTA BOYUNCA EKSİ 15 DERECEDE HAYATTA KALDI

HELİKOPTERLE KURTARILDI

Steele, yangından arda kalan konserve yiyeceklerle bir çadırın içinde 3 hafta süre ile hayatını sürdürmeyi başardı. Kendisinden uzun süre haber alamayan bir arkadaşının başvurusu üzerine Alaska Eyalet Kurtarma Görevlileri helikopterle bölgeye hareket etti.

Görevliler, yere 'SOS' yazan Tyson Steele'i helikoptere alarak kurtardı.

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