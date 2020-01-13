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Türkiye'nin çifte ateşkes başarısı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.01.2020
TÜRKİYE'NİN ÇİFTE ATEŞKES BAŞARISI!

Başkan ve lideri ’in, buluşmasında ve ’da için vardığı mutabakat cumartesi gece yarısı devreye girdi. İki bölgede de silahlar sustu, kanlı saldırılar durdu. Trablus’ta ateşkes havai fişekler ve Türk bayraklarıyla kutlandı.

'da darbeci komutan 'e bağlı güçlerin, ve 'nın Libya'ya yönelik ortak çağrısını kabul etmesinin yankıları sürüyor. Türkiye ve Rusya'nın çağrısıyla Libya'da, ülkenin yerel saatiyle dün 00.00'da başlayan ateşkes, başkent Trablus'ta havai fişeklerle kutlandı. Trablus'taki bazı sürücülerin korna çalarak konvoy yaptıkları, bazı mahallelerde de havai fişekler atıldığı görüldü.


Libya'nın uluslararası meşruiyete sahip yönetimi (UMH) Ulaştırma Bakanlığı, Halife Hafter'in saldırıları nedeniyle kapatılan başkent Trablus'un dünyaya açılan tek kapısı Mitiga Havaalanı'nın yeniden hava trafiğine açılacağını duyurdu.

Darbeci komutan Halife Hafter, dana önce Trablus'a yönelik 4 Nisan'da başlattığı saldırıya devam edeceklerini ve ateşkes çağrısına uymayacaklarını açıklamış, Başkan ve Rusya Devlet Başkanı 'in önceki akşamki telefon görüşmesinden dakikalar sonra ateşkes kararını kabul ettiklerini duyurmuştu. Hafter güçleri sözcüsü Ahmed el-Mismari, ateşkes çağrısını kabul ettiklerini sosyal medyada yayımladığı bir görüntülü mesajla açıkladı. Erdoğan ve Putin'in 'da vardıkları mutabakatla 'de de önceki gece yarısından itibaren ateşkes uygulamasının başlatılması, Türkiye ve Rusya'nın çifte ateşkes başarısı olarak değerlendiriliyor.
Bu arada Hafter güçlerinin ateşkese rağmen Trablus'a düzenlediği saldırıda bir kişi öldü.

PUTİN: ERDOĞAN İLE ULAŞMAK İSTEDİĞİMİZ HEDEFLERİMİZ VAR
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'i önceki gün Kremlin Sarayı'nda ağırladı. Putin, ortak basın toplantısında, Libya'da ateşkes çağrısı da öngeren Türkiye-Rusya mutabakatını değerlendirdi. "Libya'da olup bitenler sadece o bölgedeki güvenlik ve istikrarı baltalamakla kalmayıp aynı zamanda Avrupa'ya da olumsuz bir biçimde yansıyor" ifadesini kullanan Putin, şöyle konuştu: "Yasadışı göç, kaçakçılık, silah ve uyuşturucuların yayılmasından bahsediyorum. Hafter'in Libya Ulusal Ordusu ile Fayiz El Sarrac yönetiminde ki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasındaki çatışmalara son vermek, ateşkes ilan etmek, ülkedeki bölünmenin önlenmesi ve birleşik devlet kurumlarının oluşturulması amacıyla siyasi sürecin yeniden başlaması ile ilgili önlem alınması önemli. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte özellikle bu hedeflere ulaşmak için ateşkes çağrısı yaptık. İstanbul'da yapılan çalışmalarla ilgili 'i bilgilendirdik."



DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRECEK
Putin'le yüzyüze ve telefonda görüşerek Libya ile Suriye 'de ateşkesi sağlayan Erdoğan bugün de Ankara'da İtalya Başbakanı Guiseppe Conte ile bir araya gelecek. Görüşmenin ana gündemi Libya olacak. Erdoğan 24 Ocak'ta Libya'ya ilişkin Berlin Süreci'ne ev sahipliği yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel'i ağırlayacak.

TÜRKİYE'NİN BARIŞ DİPLOMASİSİNİN SOMUT NETİCESİ
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya ve İdlib'de sağlanan ateşkesleri Türkiye'nin izlediği barış diplomasisinin neticesi olduğunu söyledi. Kalın, Twitter mesajında "Cumhurbaşkanımızın yoğun çabalarıyla devreye giren Libya ve İdlib ateşkes anlaşmaları, Türkiye'nin barış diplomasisinin somut neticeleridir. Diplomasi bir süreç yönetimidir. Amaç, ülkemizin ve bölgemizin barış, istikrar ve refahını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

SAHADA VE MASADA GÜÇLÜYÜZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da "Sahada ve masada güçlü, bölgenin esenlik yurdu Türkiye, barışın ve huzurun sağlanması, halkların birlik ve kardeşliğinin temini için bütün gücüyle çalışmaya devam edecek" dedi.

MSB: MÜNFERİT OLAYLAR DIŞINDA ATEŞKESE UYULUYOR
'ndan yapılan açıklamada, "Libya ve İdlib'de ateşkesin ilanından itibaren tarafların ateşkese uyma gayreti içerisinde oldukları, münferit bir iki olay dışında durumun sakin olduğu gözlemlenmektedir. Ateşkes uygulamaları yakından takip edilmektedir" denildi.

Sabah

Darbeci Hafter’e bağlı güçler ateşkes çağrısını kabul etti DARBECİ HAFTER’E BAĞLI GÜÇLER ATEŞKES ÇAĞRISINI KABUL ETTİ
Son dakika: Putin'den Libya'daki ateşkes çağrısıyla ilgili yeni açıklama SON DAKİKA: PUTİN'DEN LİBYA'DAKİ ATEŞKES ÇAĞRISIYLA İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığından 'ateşkes' açıklaması MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN 'ATEŞKES' AÇIKLAMASI
Libya'dan ateşkes çağrısına flaş yanıt! LİBYA'DAN ATEŞKES ÇAĞRISINA FLAŞ YANIT!
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