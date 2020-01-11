Darbeci Hafter’e bağlı güçler ateşkes çağrısını kabul etti
Giriş Tarihi: 12.01.2020 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020
Son dakika haberi! Libya’nın doğusundaki darbeci lider Hafter’e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya’nın ortak ateşkes çağrısını kabul ettidetaylar gelecek...
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