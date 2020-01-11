12 Ocak 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Darbeci Hafter’e bağlı güçler ateşkes çağrısını kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.01.2020 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020
DARBECİ HAFTER’E BAĞLI GÜÇLER ATEŞKES ÇAĞRISINI KABUL ETTİ

Son dakika haberi! ’nın doğusundaki darbeci lider Hafter’e bağlı güçler, ve ’nın ortak çağrısını kabul etti

detaylar gelecek...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN