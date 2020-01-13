13 Ocak 2020, Pazartesi
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Almanya'da patlamamış 2 bomba bulundu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.01.2020
PATLAMAMIŞ 2 BOMBA BULUNDU

Almanya'da 'ndan kalma bombalar bulundu. Dortmund'da bulunan bombaların imha süreçleri öncesinde çevredeki evler ve bir hastane boşaltıldı.

Almanya'nın Dortmund kentinde 'ndan kalma iki patlamamış bombanın imha çalışması nedeniyle 14 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

Dortmund Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Luisen Caddesi'nde bulunan 250 kilogramlık İngiliz yapımı bomba ile Beurhaus Caddesi'ndeki 250 kilogramlık Amerikan yapımı bomba, uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.

EVLER VE 1 HASTANE BOŞALTILDI

Gün boyu süren bomba imha çalışmaları nedeniyle tehlike bölgesinden tahliye edilen evlerin yanı sıra bir klinikte bulunan hastaların da başka hastanelere sevk edildiği belirtildi.

İmha çalışmasının ardından kapatılan yolların açıldığı ve durdurulan toplu taşıma seferlerinin tekrar başladığı aktarıldı.

Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma, bir kısmı yerleşim yerlerinde olmak üzere patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

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