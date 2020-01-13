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Son dakika: Almanya'dan "Libya’da ateşkes" açıklaması: Putin ve Erdoğan’ın çabaları...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
ALMANYA: PUTİN VE ERDOĞAN’IN ÇABALARI...

Son dakika haberine göre; Steffen Seibert, ’da yürürlüğe giren hakkında, " olarak Devlet Başkanı Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın çabaları sonucunda (Libya'da) yürürlüğe giren ateşkesten memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Seibert, 'de düzenlenen basın toplantısında, 'da yürürlüğe giren ateşkese ve Berlin süreci kapsamında planan Libya Konferansı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

"PUTİN VE ERDOĞAN'IN ÇABALARI..."

" olarak Devlet Başkanı Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın çabaları sonucunda (Libya'da) yürürlüğe giren ateşkesten memnuniyet duyuyoruz." diyen Seibert, ateşkesin kalıcı olması durumunda bunun Libya ile ilgili Berlin'de düzenlemesi planlanan toplantının bir temeli olabileceğini belirtti.

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Berlin süreci kapsamdaki Libya Konferansı için hazırlıkların devam ettiğini dile getiren Seibert, "Bu her halükarda Ocak ayında Berlin'de yapılacak. Şansölye ve Dışişleri Bakanı bu konuda uluslararası partnerlerle bir dizi görüşmeler yaptı, daha da yapacaklar." dedi.

Seibert, şu an için bu konferansın hangi tarihte yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama yapamayacaklarını, konferansın düzenlemesi için son düzlükte olduklarını ve hazırlıklar tamamlandığında ayrıntılarının paylaşılacağını kaydetti.

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