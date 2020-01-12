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Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Serrac görüşmesi sona erdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.01.2020 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN LİBYA BAŞBAKANI SERRAC GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

Son dakika haberi...Başkan , meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti () Fayiz es-Serrac'ı kabul etti. Başkan Erdoğan ile Libya Başbakanı Serrac’ın görüşmesi sona erdi. İstanbul Dolmabahçe’de gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 3 saat sürdü.

Son dakika haberi...Başkan , meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti () Fayiz es-Serrac'ı kabul etti. Başkan Erdoğan ile Libya Başbakanı Serrac'ın görüşmesi sona erdi. İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 3 saat sürdü.

Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Sarrac'ı kabul etti BAŞKAN ERDOĞAN LİBYA BAŞBAKANI SARRAC'I KABUL ETTİ

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