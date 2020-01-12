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Cumhurbaşkanlığından Libya ateşkesine açıklama: Barış diplomasinin neticesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.01.2020 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020
CUMHURBAŞKANLIĞI: BARIŞ DİPLOMASİNİN NETİCESİ

Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımızın yoğun çabalarıyla devreye giren ve anlaşmaları, ’nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir. Diplomasi bir süreç yönetimidir" dedi.

Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Twitter mesajı şöyle:

"Cumhurbaşkanımızın yoğun çabalarıyla devreye giren Libya ve İdlib ateşkes anlaşmaları, Türkiye'nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir. Diplomasi bir süreç yonetimidir. Amaç, ülkemizin ve bölgemizin barış, güvenlik, istikrar ve refahını sağlamaktır."

ve 'nın çağrısıyla iç savaş ülkesi 'da bu gece Türkiye saatiyle 01.00'dan itibaren sağlanmıştı.


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