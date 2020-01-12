Cumhurbaşkanlığından Libya ateşkesine açıklama: Barış diplomasinin neticesi
Giriş Tarihi: 12.01.2020 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımızın yoğun çabalarıyla devreye giren Libya ve İdlib ateşkes anlaşmaları, Türkiye’nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir. Diplomasi bir süreç yönetimidir" dedi.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Twitter mesajı şöyle:
"Cumhurbaşkanımızın yoğun çabalarıyla devreye giren Libya ve İdlib ateşkes anlaşmaları, Türkiye'nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir. Diplomasi bir süreç yonetimidir. Amaç, ülkemizin ve bölgemizin barış, güvenlik, istikrar ve refahını sağlamaktır."
Türkiye ve Rusya'nın çağrısıyla iç savaş ülkesi Libya'da bu gece Türkiye saatiyle 01.00'dan itibaren ateşkes sağlanmıştı.
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