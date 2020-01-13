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Ukrayna'dan düşen uçak ile ilgili flaş açıklama!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
UKRAYNA'DAN DÜŞEN UÇAK İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA!

Son dakika haberi... tutan 5 ulus 'ta 'da 'daki uçak kazasını görüşmek üzere bir araya gelecek.

Son dakika haberi... tutan 5 ulus 'ta 'da 'daki uçak kazasını görüşmek üzere bir araya gelecek.

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