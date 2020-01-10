Ukrayna'dan düşen uçak ile ilgili flaş açıklama: ABD paylaştı

Son dakika haberi... İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna uçağı ile ilgili olarak flaş bir gelişme yaşandı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko, ABD'nin 'çok önemli veriyi' Ukrayna ile paylaştığını duyurdu.

176 kişinin yaşamını yitirdiği İran'da düşen Ukrayna yolcu uçağı ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko, ABD'nin düşen Ukrayna uçağı ile ilgili, "çok önemli veriyi" Ukrayna ile paylaştığını duyurdu.