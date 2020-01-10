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Ukrayna'dan düşen uçak ile ilgili flaş açıklama: ABD paylaştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.01.2020 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020
UKRAYNA'DAN DÜŞEN UÇAK İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA!

Son dakika haberi... 'ın başkenti Tahran'da düşen uçağı ile ilgili olarak flaş bir gelişme yaşandı. Ukrayna , 'nin 'çok önemli veriyi' Ukrayna ile paylaştığını duyurdu.

176 kişinin yaşamını yitirdiği 'da düşen yolcu uçağı ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Ukrayna , 'nin düşen Ukrayna uçağı ile ilgili, "çok önemli veriyi" Ukrayna ile paylaştığını duyurdu.

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