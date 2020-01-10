Son dakika: Irak'tan ABD askerlerinin çekilmesi için flaş talep
Son dakika haberi... Irak Başbakanlığı, ülkedeki ABD askerlerinin çekilmesi için Washington yönetiminden bir mekanizma oluşturulmasını talep etti. Öte yandan İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Orta Doğu'daki gerginliğin sona ermesi için ABD'nin bölgeden çekilmesi gerektiğini söyledi.
Irak Başbakanlığı, ülkedeki ABD askerlerinin çekilmesi için Washington yönetiminden bir mekanizma oluşturulmasını talep etti.Irak Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Adil Abdulmehdi ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo telefonda görüştü.
Görüşmede, Abdulmehdi, Pompeo'dan, meclisin ABD askerlerinin Irak'tan çıkarılması için aldığı kararın uygulanması çerçevesinde, ABD'den bir heyetin, Irak'a gönderilerek, askerlerin çekilmesi için mekanizma oluşturmasını istedi.
ABD'li askerler ve insansız hava araçlarının (İHA) Irak hava sahasına hükümetin izni olmadan girdiğini de karşı tarafa aktaran Abdulmehdi, bunun iki ülke arasındaki anlaşmalara aykırı olduğunu vurguladı.
Pompeo da, konuyu takip edeceğini ve Irak'ın egemenliğine saygı duyduklarını ifade etti.
Abdulmehdi, aynı zamanda İran'ın Irak'ta Ayn el-Esed ve Erbil'deki ABD askeri üslerini hedef alan saldırılarını da reddettiklerini aktararak, ülkesinin savaş alanına çevrilmemesi için çaba harcadıklarını bildirdi.
Açıklamaya göre Abdulmehdi, telefon görüşmesini şöyle tamamladı:
"Irak olarak, komşu ülkeler ve uluslararası toplumla ilişkileri muhafaza etmeye ve yabancı misyon temsilciliklerinin korunmasına önem veriyoruz. DEAŞ terörüyle mücadele, ülkenin yeniden imarı, ekonomik kalkınması, bağımsızlığı ve egemenliğinin korunması, önceliklerimiz arasında bulunuyor."
İRAN DA AYNI GÖRÜŞTE
İran Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hatemi, Japon mevkidaşı Kono ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Hatemi, İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından Irak topraklarında öldürülmesini "benzeri görülmemiş büyük bir suç" ve "Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının ihlali" olarak nitelendirdi.
ABD'nin askeri varlığını bölgedeki gerginliğin temel faktörü olarak değerlendiren Hatemi, "Bölgede gerginliğin azaltılması, istikrar ve güvenliğin sağlanması için ABD'nin müdahaleci ve işgalci varlığının en kısa zamanda sona ermesi gerekmektedir." dedi.
Japonya Savunma Bakanı Taro Kono ise ülkesinin bölgedeki gerginliği azaltmak için rol almaya hazır olduğunu ifade etti.
Öte yandan Japon medyası, Kono'nun, Japonya ile bağları olan ticari gemilerin bölge sularında güvenli bir şekilde seyrini sağlamak için Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) gönderme kararını İranlı mevkidaşıyla konuştuğunu aktardı.
Hatemi'nin Japonya'nın bölgeye askeri güç gönderme kararına olumsuz bir yanıt vermediği kaydedildi.
ABD KOALİSYONUNA KATILMAYAN JAPONYA BÖLGEYE BAĞIMSIZ GÜÇ GÖNDERİYOR
Japonya, son dönemde ABD ile İran arasında Basra Körfezi ve çevresindeki gerginliklerin bölgedeki gemilerini tehdit etmesinden endişe duyuyor.
Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun Tahran ziyareti sırasında 13 Haziran'da Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki Umman Körfezi'nde biri Japonya, diğeri Norveç'e ait iki tankere saldırı düzenlenmişti. Saldırıya ilişkin ABD ve İran karşılıklı birbirini suçlamıştı.
ABD, olayın ardından bölgede "seyrüsefer güvenliğini sağlamak için" uluslararası koalisyon kurma girişiminde bulunmuş ancak İngiltere dışında Avrupa ülkelerinden olumlu yanıt alamamıştı. İran ile dostane ilişkilerini bozmak istemeyen Japonya da koalisyona katılması yönündeki teklifi geri çevirmişti.
Japon Bakanlar Kurulu, 27 Aralık'ta SDF Deniz Kuvvetlerine bağlı görev gücünün Orta Doğu'ya gönderilmesine onay vermişti.
Japonya'nın bölgedeki operasyon alanları Umman Körfezi, Arap Denizi'nin kuzeyi ve Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan Babu'l Mendeb Boğazı ile sınırlandırılmıştı.
Japonya'nın, Takanami sınıfı muhrip gemi ve 260 personelden oluşacak görev gücü, şubatta bölgeye hareket edecek.
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