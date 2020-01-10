Esed rejimi İdlib'e ölüm yağdırıyor!
Son dakika haberi...Esed rejimi, Rusya'nın İdlib'de ateşkes ilan edildiğini öne sürmesine rağmen, saldırılarına devam ediyor.
Beşşar Esed rejimi, Rusya'nın İdlib'de ateşkes ilan edildiğini öne sürmesine rağmen, saldırılarına devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde dün 14.00'ten itibaren ateşkes uygulamasının başladığını duyurmuştu.
Esed rejimi, iddia edilen ateşkes saatinden sonra dün, İdlib güney ve güneydoğu kırsalındaki Maarratünnuman ilçesine, Maar Şurin, Marşimşe, Tel Mennis, Bebbile köylerine top, füze, roket ve karadan karaya atış yapılan silahlarla topçu atışı düzenledi.
TOPÇU SALDIRILARI YAPTI
Rejim güçleri, bugün de Maarratünnüman ilçesi ile Tel Mennis'e topçu saldırıları yaptı.
Maar Şurin köyü ise hem kara hem hava saldırılarının hedefi oldu.
Ayrıca rejim, Maarratünnuman ilçesinin doğusundaki Tüh-Deyr Şarki ve Cercenaz-Tel Mennis hattında karadan ilerleme amaçlı saldırı başlattı.
İDLİB'DE DURUM
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.
Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 gerginliği azaltma bölgesi oluşturuldu.
Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.
Rusya'nın, Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına, yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda 1600'den fazla sivil can verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- ABD Meclisi'nden Trump'a kısıtlama
- Büyük patlama! Alevler geceyi aydınlattı
- ABD o ülkeye 12 adet F-35B satacak
- ABD, NATO ve Irak ile İran'ı konuştu
- Küçük kız yürekleri ağızlara getirdi!
- AB düşen uçak için detaylı soruşturma istedi
- İran'dan peş peşe açıklamalar!
- Orduya talimat verildi! Kaçabilen kaçsın...
- Lufthansa'dan kritik Tahran kararı! Askıya aldı
- O ülkede 5,3 büyüklüğünde deprem
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gözler TBMM’de! 2020’de ceza indirimi olacak mı? Genel af yasası son durum nedir?
- 2020 hac fiyatları ne kadar? Kişi başı hac konaklama fiyatı kaç lira?
- Avustralya deve katliamı dünyayı şok etti! Develer neden öldürülecek?
- TC Kimlik No ile hac kurası sorgulama! e-devlet hac kura sonuçları! (2020)
- Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Çukurova bugün var mı, neden yok?
- Hac kura sonuçları isim isim tam liste! 2020 hac kura sonuçları sorgulama! Hacca gidecek miyim?
- hac.gov.tr hac kura sonuçları açıklandı mı? 2020 hac kura sonuçları isim listesi!
- Taşeron işçilere müjde… 2020 Ocak ayı tediye ne zaman yatacak? Tediye tarihleri açıklandı mı?
- AGİ ücret tablosu: 2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayan AGİ ücretleri!
- 2020/1 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL sınav ücreti ne kadar?
- 9 Ocak Konya’da yarın okullar tatil mi? Konya kar tatili ilan edildi mi?
- Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Perşembe Nevşehir kar tatili! Valilik açıklaması var mı?